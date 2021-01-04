Врачи извлекли из желудка россиянки 300-граммовый клубок волос
В Кировской области врачи извлекли из желудка 16-летней девушки клубок волос, сообщается на сайте правительства региона.
Врачи обнаружили у россиянки трихобезоар — 300-граммовый клубок волос диаметром 10 на 15 см.
Чтобы извлечь инородное тело, хирурги провели полостную операцию.
Нейрохирург Эдуард Сырчин объяснил, что трихобезоар — этом скопление свалявшихся непереваренных веществ, которые сбиваются в желудке человека в плотный клубок, в данном случае волос. Привести к этому может привычка, когда человек непроизвольно откусывает кончики волос, сказал врач. По его словам, иногда это может продолжаться несколько лет, прежде чем появятся какие-то симптомы. Со временем начинаются жалобы на боли в животе, чувство тошноты и рвоты.
Пациентка призналась, что действительно имела привычку кусать кончики волос.
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