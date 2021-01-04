Вильфанд рассказал о приходе мягкой зимы в столичный регион

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней, передает RT.

На предстоящей неделе, по словам синоптика, и днем, и ночью температуры будут отрицательные.

Так, в понедельник, 4 января, ожидается -1°С ... -5°С.

Во вторник, 5 января, температура воздуха составит -2°С ... -3°С днем и -3°С ... -5°С ночью.

В среду, четверг и пятницу, с 6 по 8 января, дневная температура опустится до -5°С ... -6°С, ночная — до -5°С ... -10°С.

«Мягкий такой вариант зимы, конечно, температура выше нормы, но существенно ниже, чем тот температурный фон, который был 1, 2 января и так далее», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что резких рождественских холодов не прогнозируем «ни в коем случае».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мороз до минус 10 градусов ожидается в Московском регионе на следующей неделе

— Синоптики предупредили о колебаниях метеопараметров в Москве

— Небольшой снег пройдет в Москве в ночь перед Рождеством