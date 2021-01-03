ЮАР планирует закупить российскую вакцину от COVID-19

Власти ЮАР проводят переговоры с российской стороной на предмет закупки вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС.

Глава минздрава страны Звелини Мкизе отметил, что правительство также обсуждает вопрос приобретения вакцин с другими партнерами, среди которых англо-шведская AstraZeneca, китайские представители, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson.

«Сейчас мы ожидаем с их (российской. — «Газеты.Ru») стороны конкретные предложения, которые будут обсуждаться», — добавил Мкизе.

Ранее Гвинея стала первой в Африке южнее Сахары страной, которая применила российский препарат. 30 декабря 2020 года прививку сделали несколько членов правительства страны.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 85 млн заболевших, свыше 60,2 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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