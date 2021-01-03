Украина отказалась закупать «Спутник V»

Директор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов заявил, что Украина не намерена осуществлять закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он написал в своем Facebook.

Он отметил, что среди векторных вакцин, к которым относится и российский препарат, существует высокая конкуренция.

«Пока для заказа российского продукта, в сегменте которой есть более дешевые, более эффективные, надежные вакцины, нет никаких рациональных оснований», — сказал Жумадилов.

По его словам, со стороны России якобы идет «вооруженная агрессия против Украины», поэтоум в таких условиях невозможно «полагаться на государственную российскую компанию» в ситуации, когда стоит вопрос обеспечения эпидемического благополучия всей страны.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 85 млн заболевших, свыше 60,2 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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