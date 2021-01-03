Вирусолог рассказал о правилах вакцинации для переболевших COVID-19

Профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский рассказал, когда следует вакцинироваться лицам, которые переболели коронавирусом. Об этом сообщает портал URA.RU.

Он напомнил, что лица, которые переболели коронавирусом, имеют антитела. По его словам, они сохраняются в организме до полугода, поэтому прививаться от COVID-19 раньше не стоит.

Аграновский подчеркнул, что проходить вакцинацию следует, когда заканчивается действие естественного иммунитета.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 85 млн заболевших, свыше 60,2 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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