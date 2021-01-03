«Британский» штамм коронавируса обнаружили на Кипре

Минздрав Кипра заявил, что в стране был обнаружен «британский» штамм коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что положительный тест на COVID-19 получили граждане, которые вернулись из Британии.

Там также добавили, что в результате анализа 19 образцов, которые были взяты в период с 6 по 20 декабря 2020 года, новый штамм показали 12 тестов.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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