Претендентам на гражданство Украины могут предписать сдачу экзамена по языку

Власти Украины могут обязать претендентов на гражданство страны сдавать экзамен на знание национального языка. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь уточнил, что данное правило планируют распространить и на госслужащих.

«Это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, конечно, и прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью», — сказал Креминь.

Кроме того, он напомнил, что существующее законодательство о проведении тестирования по языку не касается работников правоохранительных органов и депутатов.

В апреле 2019 года парламент Украины принял закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

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