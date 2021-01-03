Роспотребнадзор ответил на идею снять ограничения для привитых от COVID-19

В Роспотребнадзоре прокомментировали идею отмены ограничений для граждан, который прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале «стопкоронавирус.рф».

Там отметили, что данное решение должно обсуждаться при учете данных о длительности сохранения иммунитета к COVID-19 после прививки.

Кроме того, в заявлении назвали обычной практикой выдачу документов с подтверждением прохождения вакцинации пациентом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 85 млн заболевших, свыше 60,2 млн человек выздоровели, а более 1,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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