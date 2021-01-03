Эпидемиолог призвал не паниковать из-за возможной новой болезни в Конго

Опасаться новой пандемии из-за сообщений о новой смертельной болезни в Конго преждевременно, заявил заместитель директора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при неинфекционных заболеваниях.

«Это может быть соматическое неинфекционное заболевание либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний», – пояснил Горелов.

Ранее микробиолог из Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, в 1976 году открывший вирус Эбола, сообщил, что в стране могло появиться новое смертельное заболевание. По его словам, у одной из пациенток из города Ингенде были обнаружены симптомы геморрагической лихорадки, однако анализы пациентки не выявили возбудителей Эболы и следов других заболеваний.

По оценкам ученого, новое заболевание может оказаться таким же заразным, как COVID-19. При этом его летальность может быть сравнима с летальностью вируса Эбола, от которого погибает почти половина инфицированных.

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