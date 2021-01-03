Двадцать доз вакцины от COVID-19 испортили в Эстонии
Полина Рутковская
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В эстонской больнице испортились первые 20 доз вакцины от коронавируса нового типа, сообщает Delfi со ссылкой на заведующую учреждением Пилле Мукк.
Вакцина была испорчена из-за человеческой ошибки, рассказала Мукк. Она добавила, что причины произошедшего установлены, приняты необходимые меры для улучшения процесса вакцинации.
По данным издания, произошло нарушение температурного режима хранения препарата.
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