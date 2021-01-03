Еще 3851 москвич заразился коронавирусом

За минувшие сутки в Москве коронавирус нового типа выявлен у 3851 человека, сообщает городской оперативный штаб.

При этом за день полностью вылечились от коронавирусной инфекции 6114 пациентов, скончались 77 человек, указано в сообщении.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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