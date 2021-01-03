В Москве расширили список категорий для вакцинации от COVID-19

Список категорий москвичей, которые имеют право пройти вакцинацию от коронавируса нового типа, расширяется с 4 января. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«4 января 2021 г. мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней», – указано в сообщении мэра.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мэрия Москвы назвала условия для вакцинации от COVID-19

— В Москве от коронавируса привились уже 50 тысяч человек

— Собянин: Москва находится на пике заболеваемости COVID-19