Врач рассказала о рисках пищевого отравления после праздников

После праздников есть риск отравиться блюдами, чей срок годности не превышает двое суток. Как рассказала врач-диетолог Нурия Дианова, если отравление не сопровождается повышенной температурой и сильной слабостью, то причин для беспокойства нет, передает радио Sputnik.

По словам врача, если симптомы принимают затяжной характер, не прекращается диарея, то нужно обращаться к специалисту.

Она подчеркнула, что рвота является хорошей реакцией организма на отравление.

«Значит, сработала защита, происходит очищение организма, а не поступление некачественного продукта внутрь, когда начинаются уже другие процессы», — сообщила она.

Кроме того, врач рекомендовала в случае даже легких симптомов отравления изменить рацион.

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