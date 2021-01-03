Врач рассказала о рисках пищевого отравления после праздников
После праздников есть риск отравиться блюдами, чей срок годности не превышает двое суток. Как рассказала врач-диетолог Нурия Дианова, если отравление не сопровождается повышенной температурой и сильной слабостью, то причин для беспокойства нет, передает радио Sputnik.
По словам врача, если симптомы принимают затяжной характер, не прекращается диарея, то нужно обращаться к специалисту.
Она подчеркнула, что рвота является хорошей реакцией организма на отравление.
«Значит, сработала защита, происходит очищение организма, а не поступление некачественного продукта внутрь, когда начинаются уже другие процессы», — сообщила она.
Кроме того, врач рекомендовала в случае даже легких симптомов отравления изменить рацион.
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