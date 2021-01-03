Первую дозу вакцины от COVID-19 в США получили 4,2 млн человек

В США первую из двух доз вакцины от коронавируса получили 4 млн 225 тыс. 756 жителям человек. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Согласно сообщению, всего в медучреждения США направлены 13 млн 71 тыс. 925 доз вакцины.

Для прививки использовались вакцины компаний Moderna и Pfizer/BioNTech, ранее одобренные к применению регулятором.

В США с середины декабря проходит вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech, позднее была разрешена вакцина компании Moderna.

В США с середины декабря проходит вакцинация препаратом Pfizer и BioNTech, позднее была разрешена вакцина компании Moderna. По подсчетам Bloomberg, на данный момент первый компонент вакцины получили 3,49 миллиона американцев.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо

— Коронавирус подтвердился у 20 млн жителей США

— В Нью-Йорке более миллиона человек заболели COVID-19