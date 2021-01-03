Освобожденные моряки провели в Ливии десять дней

Вернувшиеся в Россию из Ливии россияне и украинце провели в стране 10 дней. Как сообщает РИА «Новости», об этом рассказал член экипажа Виктор Бодряга.

«Десять дней мы были в плену», — сказал Бодряга.

Ранее министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Сияла заявил, что в стране не похищали российских граждан, их арестовали, когда те оказались в ливийских водах.

До этого член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал об освобождении россиян, которые находились в плену в Ливии. По его словам, из плена были освобождены четверо человек.

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