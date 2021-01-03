Собака насмерть загрызла ребенка в Подмосковье

Собака насмерть загрызла 11-летнего мальчика в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий.

«Второго января 2021 года вечером на территории частного домовладения в Ивантеевке обнаружено тело 11-летнего мальчика с укушенными ранами тела... По предварительным данным, мальчик вместе с родителями находился в гостях у заводчиков собак», — говорится в сообщении.

Она сообщила, что когда взрослые были в доме, ребёнок гулял во дворе, где одна из собак его искусала.

От полученных повреждений мальчик скончался на месте. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Собака взяла в заложники семью в Нижегородской области

— Замглавы отдела регионального управления МЧС погиб во время охоты в Башкирии

— В Красноярске госпитализировали школьницу после нападения на нее бродячих собак