В Ливии отвергли факт похищения российских граждан

Министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммад Сияла заявил, что в стране не похищали российских граждан, их арестовали, когда те оказались в ливийских водах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Их не похищали, они были в лодке, которая, возможно, заблудилась и проникла в ливийские воды, поэтому они были арестованы», — скзал он.

Ранее член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал об освобождении россиян, которые находились в плену в Ливии. Из плена были освобождены четверо человек.

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