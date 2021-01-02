При крушении вертолета в Канаде погибли четыре человека

На западе Канады произошло крушение вертолета. Об этом сообщает телеканал CTV.

ЧП случилось в провинции Альберта. Вертолет был найден полицией в 100 километрах от города Гранд-Прери на фермерском поле.

В летательном аппарате находились четыре человека, все они погибли.

Предполагаемые причины крушения не называются.

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