При крушении вертолета в Канаде погибли четыре человека
Ника Пикекатлет
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На западе Канады произошло крушение вертолета. Об этом сообщает телеканал CTV.
ЧП случилось в провинции Альберта. Вертолет был найден полицией в 100 километрах от города Гранд-Прери на фермерском поле.
В летательном аппарате находились четыре человека, все они погибли.
Предполагаемые причины крушения не называются.
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