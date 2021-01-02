Дагестанского полицейского подозревают в убийстве местного жителя

В Дагестане сотрудник полиции проходит в качестве подозреваемого в деле об убийстве местного жителя. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Кроме того, мужчина подозревается и по статье «Превышение должностных полномочий с применением оружия и причинением тяжких последствий».

По предварительным данным, сотрудник полиции выехал на вызов в час ночи в субботу, 2 января. На месте он обнаружил 43-летнего мужчину, который применял физическую силу по отношению к женщине. Правоохранитель потребовал прекратить насилие, после чего местный житель направился в его сторону.

При этом сотрудник полиции не рассчитал исходящую опасность и применил табельное огнестрельное оружие.

Сотрудника полиции задержали, потерпевший скончался на месте.