Власти Петербурга рассказали о проходящей вакцинации от COVID-19

В администрации Санкт-Петербурга рассказали о проходящей в городе кампании по вакцинации населения. Об этом сообщается на сайте пресс-службы.

Там отметили, что всего привиты были 5 942 человека, 262 из которых прошли полный двухфазный курс введения доз вакцины.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что пункты вакцинации продолжают свою работу и в новогодние праздники.

При этом до Нового года были открыты 70 пунктов вакцинации, а самому городу было выделено свыше 20 тыс. доз препарата.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 84,4 млн заболевших, свыше 59,7 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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