ВОЗ назвала действия российских медиков образцовыми

Во Всемирной организации здравоохранения оценили действия российских медиков в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление было сделано в совместной статье директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге и представителя организации в РФ Мелиты Вуйнович по итогам 2020 года.

Они назвали действия российских медиков примером профессионализма, самоотверженности и героической самоотдачи, а также примером для будущих поколений.

«С первых дней пандемии они работали на передовой и каждую минуту рисковали своим здоровьем и жизнью», — сказано в статье.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 84,4 млн заболевших, свыше 59,7 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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