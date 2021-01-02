Минздрав Украины заявил о невозможности регистрации «Спутника V»
В минздраве Украины прокомментировали данные о подаче заявки от страны на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко написал в своем Facebook, что регистрация препарата может быть возможной только после окончания третьей фазы испытаний.
По его словам, такая информация является «слухами» и «политическими заявлениями», которые не соответствуют реальности.
«Украина будет использовать только те вакцины против COVID-19, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований», — заявил Ляшко.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 84,4 млн заболевших, свыше 59,7 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».
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