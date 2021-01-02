Мурашко назвал число вакцинированных от коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, сколько человек вакцинировалось от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что уже были привиты более 800 тыс. человек.

При этом он добавил, что еще свыше 1,5 млн доз препарата поступило в российские регионы в рамках проходящей кампании по вакцинации населения.

«Сегодня в гражданский оборот вакцины введено и развезено в регионы в РФ более 1,5 млн (доз. — «Газеты.Ru»). Вакцинация идет очень активно», — сказал Мурашко.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 84,4 млн заболевших, свыше 59,7 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли. В России выявили более 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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