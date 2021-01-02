В Москве выявлено 5452 новых случая коронавируса

В Москве за минувшие сутки выявлено 5 452 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего в столице инфекция была зафиксирована у 821 128 человек, выздоровели 639 809 (6 107 за последние сутки), скончались 11 356 (76 за последние сутки).

В оперштабе напомнили, что при обнаружении любых симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве от коронавируса привились уже 50 тысяч человек

— В России выявлен еще 26 301 новый случай коронавируса