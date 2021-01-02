В России выявлен еще 26 301 новый случай коронавируса

В России выявили 26 301 новый случай коронавируса. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Больше всего за последние 24 часа случаев инфекции зарегистрировано в Москве (5 452), Санкт-Петербурге (3 742), Московской области (1 564).

В стране за прошедший день выздоровели 18 897 пациентов, скончались 447.

За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 212 637 жителей России, вылечились 2 599 035 человек, умерли 58 002.

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