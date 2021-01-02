В Москве в субботу ожидается до +2°С

В Москве в субботу, 2 января, синоптики пообещали до +2°С. В небе будет облачно. В городе ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), гололед, налипание мокрого снега, гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По данным специалистов, температура воздуха днем будет 0...+2°С. Ожидается южный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать -2...0°С. Ветер подует юго-западный, 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 748 мм рт. ст., а ночью — 752 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.