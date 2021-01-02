Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech намерены предложить свою вакцину против коронавирусной инфекции добровольцам с плацебо, раньше запланированного срока, пишет профильное издание Stat.

Как сообщает издание, компании собираются к 1 марта начать предлагать вакцину добровольцам, которые уже прошли клинические испытания и получили плацебо.

Отмечается, что это на несколько месяцев раньше, чем было изначально было запланировано.

Ранее сообщалось, что вакцина от BioNTech и Pfizer показала свою эффективность на уровне 95%.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». Позже Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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