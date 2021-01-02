ВОЗ назвала число выявленных случаев COVID-19 за сутки

За сутки в мире выявили 470 046 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом следует из данных, опубликованных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информации организации, всего в мире зарегистрировано свыше 81,94 млн случаев COVID-19. При этом число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 1 808 041.

В России выявили более 3,1 млн человек с коронавирусной инфекцией. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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