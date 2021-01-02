МЧС выпустило предупреждение о гололедице в Москве
Антон Демидов
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Гололед и гололедица ожидается в Москве до вечера субботы, 2 января. Об этом сообщает сайт столичного управления МЧС России.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21:00 1 января с сохранением до 21:00 2 января местами по Москве ожидаются гололед, гололедица», — говорится в сообщении.
В ведомстве порекомендовали водителям уменьшить скорость и увеличить дистанцию от следующих впереди транспортных средств. Также в министерстве предупредили об опасности обгонов, перестроений и опережений.
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