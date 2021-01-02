В Киеве прошло шествие в честь дня рождения Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие, которое было посвящено 112-й годовщины со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения Степана Бандеры. Трансляцию на своем YouTube-канале вел украинский Пятый канал.

Участники собрались в парке Шевченко. После этого они зажгли факелы и проследовали колонной по центру украинской столицы. Завершилось мероприятие минутой молчания на майдане Независимости.

Участниками акции также стала группа людей с бело-красно-белыми флагами. Во время шествия полиция частично перекрывала движение в центре города. Полиция частично перекрывала движение во время шествия в центре города.

Аналогичные акции прошли и в некоторых других украинских городах.

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