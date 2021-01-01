Во Франции ужесточили ограничения по коронавирусу

Во Франции ужесточают ограничения по коронавирусу в 15 департаментах страны. Об этом сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала TF1.

Так, со 2 января комендантский час будет начинаться не с 20.00, а с 18.00. Данная мера будет действовать в Приморских Альпах, Верхних Альпах, Арденнах, Верхней Соне, Верхней Марне, Вогезах, Ду, Маас, Марне, Мерт и Мозель, Мозель, Ньевре, Соне, Лауре, Юре и на территории Бельфор.

Отмечается, что список может быть скорректирован в зависимости от развития ситуации.

Кроме того, власти отложили открытие культурных учреждений, которое ранее было запланировано на 7 января.

С 30 октября во Франции был введен повторный карантин. С 15 декабря его заменили комендантским часом с 20.00 до 06.00.

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