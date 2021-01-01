В Турции подтвердили 15 случаев заражения «британским» штаммом COVID-19
Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что в стране выявили «британский» штамм коронавируса у 15 человек.
«Британская мутация коронавируса выявлена у 15 человек, прибывших из Великобритании», — написал министр в Twitter.
Он добавил, что въезд из Британии был временно приостановлен.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
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