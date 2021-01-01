Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Карабахе

Гражданин Азербайджана подорвался на мине в Физулинском районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

«1 января гражданин Азербайджана Забиль Бабаев подорвался на мине в Физулинском районе, в результате чего получил тяжелые ранения», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшего госпитализировали, однако от полученных травм он умер.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря

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