Еще в одном штате США выявили «британский» штамм коронавируса

В американском штате Флорида зафиксирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который был ранее обнаружен в Британии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным управления здравоохранения Флориды, «британский» штамм обнаружили в округе Мартин. Инфицированным оказался мужчина, который в последнее время не совершал дальних поездок.

Ранее данная разновидность коронавируса также была выявлена в южной части Калифорнии и в Колорадо.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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