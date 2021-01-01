В России после новогодней лотереи больше 580 человек стали миллионерами в один день

Исторический рекорд государственных лотерей был поставлен 1 января 2021 год, в рамках розыгрыша новогоднего тиража появился 581 миллионер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Столото».

«Всего в новогоднем 1369-м тираже «Русского лото» разыгрывалось более 2 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард рублей пришелся на крупные призы. Таким образом, в праздничном тираже было разыграно 1 тысячу призов по миллиону», — рассказали там.

Так, в один день по итогам праздничного тиража появился 581 лотерейный миллионер.

Кроме того, еще 593 участника разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону.

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