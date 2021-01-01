Телеканал объяснил обрезанное изображение новогоднего обращения Путина техническим сбоем
Катерина Медведева
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Телеканал «Каскад» объяснил появление некорректного изображения новогоднего видеообращения Владимира Путина.
В ночь на 1 января некоторые телезрители обратили внимание, что «Каскад» показал обрезанное изображение главы государства.
На сайте телеканала говорится, что проблемы с видеоизображением связаны с техническим сбоем в оборудовании в эфирной аппаратной.
«В настоящее время проводится расследование инцидента. Виновные будут наказаны», — сказано в сообщении.
Медиагруппа также принесла извинение зрителям.
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