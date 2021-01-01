Природный пожар перешел из Туапсинского района в Сочи

Природный пожар, возникший в Туапсинском районе, перекинулся на территорию Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Возгорание лесной подстилки на площади 2,5 га произошло в Туапсинском районе. Огонь перекинулся на территорию Сочи», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что площадь пожара в Лазаревском районе Сочи в ауле Малый Кичмай составляет 500 кв. м.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Сочи природный пожар охватил 6 га

— Пожар начался в лесу в Сочи во время запуска фейерверков