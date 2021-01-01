На московском транспорте в новогоднюю ночь проехали 315 тысяч человек

В новогоднюю ночь в Москве общественный транспорт перевез 315 тыс. пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Максима Ликсутова.

«Московский транспорт работал всю новогоднюю ночь уже пятый раз подряд. В этот раз из-за ограничений люди меньше ездили в транспорте. Мы перевезли в 2,4 раза меньше пассажиров, чем в прошлую новогоднюю ночь. 315 тыс. человек», — сказал чиновник.

Самыми востребованными видами транспорта оказались метро и МЦК, ими воспользовались 284 тыс. пассажиров.

По словам вице-мэра, Новый год в метро встретили больше 22 тыс. пассажиров.

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