Опубликовано видео нападения на полицейских в Грозном

Появилось видео нападения на полицейских в Грозном. Кадры с камеры видеонаблюдения опубликовал директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов.

На записи видно, как мужчина подходит к сотруднику ППС и начинает наносить удары ножом, а затем нападает на другого полицейского.

28 декабря на улице Мира в центре Грозного двое боевиков с ножами совершили нападение на сотрудников ППС с целью захвата оружия. В результате погиб один сотрудник правоохранительных органов, а террористы были ликвидированы. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что напавшие — два брата, родившиеся в Ингушетии. В 2012 году они переехали в Чечню и работали в пекарне. Позже Reuters со ссылкой на связанное с группировкой издание Al-Naba заявило, что террористическая организация ИГ (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном.

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