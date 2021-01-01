В Москве выявили 5 907 новых случаев коронавируса
Катерина Медведева
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В Москве выявили еще 5 907 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает столичный оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также выздоровели 6 334 человека, скончался 71 пациент.
Всего коронавирус был зафиксирован у 815 676 жителей столицы, вылечились 633 702, умерли 11 280.
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