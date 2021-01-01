В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
Катерина Медведева
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В Москве за прошедшие сутки умер 71 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные столичного оперштаба по коронавирусу.
За все время пандемии скончались 11 280 жителей столицы с коронавирусом.
По последим данным, в Москве коронавирус подтвержден у 809 тыс. человек, выздоровели больше 627 тыс.
В России было выявлено 3 млн 159 тыс. случаев инфицирования.
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