В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки умер 71 пациент с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные столичного оперштаба по коронавирусу.

За все время пандемии скончались 11 280 жителей столицы с коронавирусом.

По последим данным, в Москве коронавирус подтвержден у 809 тыс. человек, выздоровели больше 627 тыс.

В России было выявлено 3 млн 159 тыс. случаев инфицирования.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве за сутки выявили 6 566 случаев коронавируса

— Более 692 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки

— Врач порекомендовал «зимний» способ защиты от COVID-19