Перечислены опасные для здоровья сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасных для здоровья сладостях.

По ее словам, шоколад может стать опасной «химической бомбой», если в него кладут заменители какао-масла.

Как отмечает диетолог, сладости часто являются причиной аллергии, как у детей, так и у взрослых.

«Чрезмерное употребление конфет из шоколада оказывает нагрузку на печень. Эти сладости могут стать причиной развития ожирения или сахарного диабета. Такие недуги могут появиться даже при злоупотреблении темным и горьким шоколадом», — пояснила специалист «Вечерней Москве».

Она предупредила, что нужно избегать конфет, в составе которых заменяют какао-масло трасжирами, например, пальмовым маслом. В результате могут развиться сосудистые заболевания, атеросклероз, а также появиться тромбы. Такая сладость повысит холестерин в организме и спровоцирует отложение солей в суставах.

Эксперт советует при покупке шоколада обязательно обращать внимание на состав и отдавать свое предпочтение продукции с содержанием натуральных ингредиентов.

«Выбирайте конфеты с темным шоколадом — в них меньше сахара и больше полезных веществ. Самое главное — соблюдать правило «золотой середины» и помнить, что лакомство полезно в меру. Так, для взрослого человека суточная доза шоколада не должна превышать 10 граммов в день», — сказала она.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Роспотребнадзоре посоветовали не есть более 50 граммов шоколада за раз

— Эксперты назвали продукты, снижающие риск сердечного приступа в два раза

— Нарколог посоветовал не заедать алкоголь конфетами