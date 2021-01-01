Россияне рассказали, что хотят изменить в своей жизни с нового года

Россияне рассказали, что хотят изменить в своей жизни с 2021 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Так, 29% респондентов планируют с нового года заняться своим образованием и больше читать, а также наладить личную жизнь и уделять больше внимание близким и спорту (по 27%).

Еще 22% россиян хотят посвящать больше времени своим хобби, каждый пятый намерен выучить иностранный язык. Столько же опрошенных запланировали сменить место жительства.

Пересмотреть свое отношение к жизни и окружающим желают 19%, а 18% хотят сменить систему питания.

15% россиян пообещали себе отказаться от вредных привычек, а 14% — больше отдыхать. Круг друзей хотят сменить 10% орошенных.

Ничего менять в новом году не собираются 6%.

Опрос проводился среди 1,6 тыс. человек. В нем был возможен выбор сразу нескольких вариантов ответов.

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