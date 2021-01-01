В России запретили размещать более 100 кг пиротехники в небольших залах торговли
В России с 1 января 2021 года запрещается размещать пиротехнику весом более 100 килограммов в торговых залах площадью менее 25 квадратных метров. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 квадратных метров количество пиротехнических изделий не должно превышать более 100 килограммов по массе брутто», — говорится в правилах противопожарного режима в России, утвержденных постановлением кабмина.
В торговом зале число пиротехнических изделий не должно превышать норму загрузки склада либо кладового помещения.
Постановление будет действовать до 31 декабря 2026 года.
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