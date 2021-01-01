ИГ* взяла на себя ответственность за нападение в Грозном

Запрещенная в России террористическая организация ИГ (организация запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение в Грозном, сообщает агентство Reuters со ссылкой на связанное с группировкой издание Al-Naba.

При этом в террористической организации не предоставили доказательств своего участия, отмечает агентство.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном двое террористов с ножами напали на полицейских и попытались отобрать у них оружие у сотрудников. Один полицейский погиб, еще один получил ранение и был госпитализирован. Нападавших удалось ликвидировать.

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