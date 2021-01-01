В США арестован испортивший 500 доз вакцины Moderna фармацевт

Полиция американского штата Висконсин арестовала фармацевта по обвинению в порче 500 доз вакцины от коронавируса нового типа компании Moderna. Об этом сообщает местный телеканал WBAY со ссылкой на правоохранительные органы.

Под стражу помещен бывший сотрудник медицинского центра.

«Бывший сотрудник признался, что намеренно достал вакцину из холодильника, зная, что при неправильном хранении препарат будет неэффективен», – заявили в полиции.

В настоящее время мужчина ожидает официального предъявления обвинений в тюрьме, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что США работник медицинского центра Aurora Medical Center намеренно испортил около 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Он достал из холодильника 57 упаковок препарата и не положил их обратно, после чего вакцины пришлось выбросить из-за ненадлежащего хранения.

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