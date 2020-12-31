ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использования
Марина Львова
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования. Об этом говорится в сообщении ВОЗ.
Отмечается, что вакцина от Pfizer/BioNTech стала первым препаратом, получившим от ВОЗ подобное разрешение.
Включение вакцины в этот список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать ее для распространения в нуждающихся странах.
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