ВОЗ внесла вакцину Pfizer в список для экстренного использования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла вакцину от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список рекомендуемых для экстренного использования. Об этом говорится в сообщении ВОЗ.

Отмечается, что вакцина от Pfizer/BioNTech стала первым препаратом, получившим от ВОЗ подобное разрешение.

Включение вакцины в этот список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать ее для распространения в нуждающихся странах.

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