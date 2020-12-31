ФБР проводит расследование из-за порчи 500 доз вакцины в Висконсине
Валерия Исполатова
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Федеральное бюро расследований США и сотрудники полиции проводят расследование из-за порчи 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщает телеканал СNN.
Инцидент произошел в медицинском учреждении из сети Aurora Health Care в пригороде Милуоки, штат Висконсин.
Сотрудник центра достал емкости с препаратом из специального холодильника и своевременно их не вернул.
В связи с этим, 500 доз вакцины были «отбракованы». Как позже признался сотрудник, он преднамеренно достал препарат из холодильника.
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