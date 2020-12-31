Сербский регулятор выдал разрешение на использование вакцины «Спутник V»

Представитель Агентства по медикаментам Сербии Павле Делич сообщил агентству Tanjug, что фармрегулятор выдал разрешение на применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По словам Делича, создались условия, чтобы данный препарат использовали для иммунизации населения страны.

Как заявил представитель организации, «Спутник V» соответствует всем предусмотренным законом требованиям и подзаконным актам, что подтверждает качество этой вакцины, ее эффективность и безопасность.

Агентство Tanjug также передает, что фармрегулятор выдал разрешение на ввоз в Сербию 2400 доз российской вакцины.

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