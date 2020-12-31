В Баренцевом море возобновились поиски тел моряков с затонувшей «Онеги»

В Баренцевом море возобновились поиски тел моряков с рыболовецкого судна «Онега», затонувшего вблизи Новой Земли Архангельской области 28 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

Отмечается, что поиски были приостановлены 30 декабря в 15.00 мск из-за «отсутствия разумной надежды найти членов экипажа судна «Онега» живыми».

«В 21.00 мск 30 декабря получено решение штаба оперативного руководства Федерального агентства по рыболовству о продолжении поисковых действий в районе гибели судна с целью установления точного места «Онеги» и продолжения поиска тел членов экипажа», — отметили в ведомстве.

Определять точное местоположение затонувшего судна будут определять с помощью эхолота. Поиски возобновились ночью 31 декабря.

Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области 28 декабря. На борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. Причиной затопления, по предварительным данным, стало обледенение. Также известно, что все члены экипажа — граждане России.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

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